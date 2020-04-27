حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في لايف نيشن 5.7%

كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوم الاثنين عن حصة قدرها 5.7% في لايف نيشن انترتنمنت، وهو ما دفع أسهم الشركة للصعود بما يصل إلى 10% بحسب "رويترز".

ووفقا لبيانات ريفينيتيف، فإن امتلاك 12.34 مليون سهم يجعل صندوق الاستثمارات العامة السعودي ثالث أكبر مساهم في الشركة.

وفي وقت سابق هذا الشهر كشف الصندوق، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 300 مليار دولار، عن حصة قدرها 8.2% في كارنيفال كورب المشغلة للسفن السياحية والتي تعاني من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وحذرت لايف نيشن، التي هبطت أسهمها 44% منذ بداية العام، من ضربة لأنشطتها جراء تأجيل أو إلغاء عروض بسبب جائحة فيروس كورونا.

وليبرتي ميديا كورب هى أكبر مساهم في لايف نيشن بحصة قدرها 25.05% تليها فانجارد ولها حصة 7.09% وفقا لبيانات ريفينيتيف.