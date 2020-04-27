تفاقم خسائر "كيان" الفصلية 161% إلى 516 مليون ريال

سجلت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ارتفاعاً بخسائرها الفصلية 161.7% خلال الربع الأول من 2020، على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، إن صافي خسائرها بلغ 516.78 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020، مقابل 197.49 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2019.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع معظم المنتجات وانخفاض في الكميات المبيعة نتيجة توقف معظم مصانع الشركة بسبب الصيانة الدورية المجدولة التي سبق الإعلان عنها، بالإضافة إلى ارتفاع في متوسط تكلفة اللقيم على الرغم من انخفاض تكاليف التمويل.