فتح أكبر مصانع السيارات بأوروبا.. هل انتصرنا على كورونا؟

استأنفت فولكسفاغن، أكبر مصنع في العالم للسيارات من حيث المبيعات، العمل بأكبر مصانعها في فولفسبورغ بألمانيا يوم الاثنين، حتى مع استمرار ارتفاع مستوى المخزونات بكافة القطاع في ظل ضعف الطلب نتيجة فيروس كورونا.

شجع تراجع معدلات الإصابة ألمانيا على تخفيف قواعد العزل العام، ويعتمد صناع السيارات على قدرة البلاد على رصد واحتواء فيروس كورونا، من أجل إعادة ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا للنشاط.

وتستأنف مجموعة فولكسفاغن، التي تملك علامات سكودا وأودي وبنتلي وبورشه وسيات، أيضا الإنتاج في البرتغال وإسبانيا وروسيا وجنوب إفريقيا وجمهورية التشيك وأميركا الجنوبية هذا الأسبوع.

وبدأ في فولفسبورغ يوم الاثنين حوالي ثمانية آلاف عامل صناعة السيارات مجددا، بما في ذلك السيارة فولكسفاغن جولف. وقالت فولكسفاغن إنه من المقرر تصنيع 1400 سيارة هذا الأسبوع، وهو ما يتبعه ستة آلاف سيارة في أسبوعين.

وقال أندرياس توستمان، عضو مجلس إدارة العلامة التجارية فولكسفاغن المسؤول عن الإنتاج، لرويترز إن طاقة الإنتاج التي سيبدأ بها مصنع فولفسبورغ ستكون عند نحو 10% إلى 15%، وستصل إلى 40% من مستويات ما قبل الأزمة في الأسبوع التالي.

وقال توستمان "إعادة تشغيل أكبر مصنع للسيارات في أوروبا بعد أسابيع من التوقف رمز هام لموظفينا وتجارنا وموردينا والاقتصاد الألماني والعالم".

كانت فولكسفاغن بدأت إنتاج المكونات في براونشفايج وكاسل زالتسجيتر وهانوفر في أوائل أبريل نيسان، واستأنفت تصنيع السيارات في تسفيكاو وبراتيسلافا في 20 أبريل نيسان وفي كيمنيتس يوم 23 أبريل نيسان.

وتعتزم فولكسفاغن اعتباراً من الثالث من مايو أيار استئناف الإنتاج في شاتانوجا بالولايات المتحدة.