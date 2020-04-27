مصادقة قضائية على إعادة التنظيم المالي لـ "وفا للتأمين"

أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن آخر التطورات بخصوص إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام الإفلاس السعودي.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، أنه جرى أمس الأحد "التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي من قبل الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض".

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وأشارت الشركة في بيانها إلى "موافقة أغلبية الدائنين على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة" وهو القرار الذي أعلن الشهر الماضي.

وقالت الشركة إنه "بناء على حكم المحكمة، حدد يوم الاثنين 04-09-1441هـ الموافق 27-04-2020 موعدا لتسليم نسخة إعلام الحكم لدى قسم تسليم الأحكام بالمحكمة التجارية بالرياض. وأن فترة الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً".

وأوضحت أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على السير في إجراء إعادة التنظيم المالي وتطورات ذلك، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر- إن وجد- في حينه.

وكانت النتائج المالية الأولية للشركة للربع الأول من 2019، أظهرت تراجعا في صافي الخسائر بنسبة 94.1% مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وبلغت خسائر الشركة قبل الزكاة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 1.87 مليون ريال، مقارنة بـ 31.8 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من عام 2018.

وقالت الشركة، في بيان سابق إن سبب الانخفاض في صافي الخسارة يعود إلى انخفاض صافي المطالبات المتحملة وانخفاض تكاليف ومصاريف الاكتتاب.