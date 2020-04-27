نمو أرباح "سليمان الحبيب" الفصلية 5% لـ247 مليون ريال

ارتفعت أرباح "مجموعة سليمان الحبيب الطبية"، بنسبة 5.3% إلى 246.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ234 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:



- ارتفاع الإيرادات بسبب زيادة أعداد المرضى نتيجة افتتاح مستشفى الخبر والبدء في تشغيله خلال الربع الثاني من عام 2019م وكذلك إلى ارتفاع مبيعات قطاع الصيدليات، حيث كانت معدلات النمو في قطاع المستشفيات وقطاع الصيدليات بنسبة 5.41% ونسبة 13.94% على التوالي بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات من العقود الجديدة التي حصلت عليها المجموعة خلال العام 2019م في قطاع الحلول حيث واصل قطاع الحلول نموه حيث حقق نمو بنسبة 152.38% وبزيادة بلغت 32 مليون ريال.

فيما كانت توزيع نسب مساهمة القطاعات في الإيرادات كما يلي: قطاع المستشفيات 78.4%، قطاع الصيدليات 17.6%، بينما ساهم قطاع الحلول بنسبة 4.0%.



- ارتفاع دخل العمليات بلغ الدخل من العمليات 258.61 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 10.43 مليون ريال سعودي، وبنسبة نمو قدرها 4.20%، فيما بلغت نسبة الدخل من العمليات 19.25% مقارنة بـ 20.21% خلال نفس الفترة من العام 2019.



- ارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) إلى 353.27 مليون ريال سعودي بنسبة قدرها 10.03%، حيث ارتفعت الأرباح بمبلغ 32.20 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2019م، بينما حافظت المجموعة تقريبا على استقرار نسبة هامش الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) بمعدل 26.30%، مقارنة بـ26.15% خلال نفس الفترة من العام 2019م.



جاء ذلك على الرغم من انخفاض إجمالي الربح نتيجة التأثر بزيادة التكاليف التشغيلية لمستشفى الخبر والذي لا يزال في مرحلة التسارع في نمو الإيرادات خلال سنته التشغيلية الأولى.