"الباحة للاستثمار" تقلص خسائرها إلى النصف بـ2019

انخفضت خسائر شركة الباحة للاستثمار والتنمية، بنسبة 50.6% إلى 5 ملايين ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بخسائر 10.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى وجود فروقات بالربط الزكوي غير متكررة للأعوام من 2000 وحتى 2010 تم تسجيلها عام 2018.



جاء ذلك على الرغم من استبعاد بعض الممتلكات والآلات والمعدات لشركة الباحة وهي (مصنع الجلد الصناعي، مشروع التلفريك، مباني مزرعة الدواجن) بمبلغ (8,049,930) ريالا سعوديا غير المتكررة.



كما قالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 136.3 مليون ريال.



كما أوضحت الشركة أن الخسائر المتراكمة قد بلغت 40.7 مليون ريال بنهاية الفترة الحالية بما يعادل 23 % من رأس المال.