"الحكير" تعيد تشغيل متاجرها جزئيا الأربعاء المقبل

أعلنت "فواز الحكير" إعادة تشغيل متاجرها جزئيا اعتبارا من بعد غد الأربعاء، في ضوء التوجيهات الحكومية بتخفيف الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا .

وسيتم إعادة تشغيل العلامات التابعة في مجالات أزياء التجزئة والإلكترونيات، بينما ستظل متاجر الأغذية والمشروبات مغلقة، على أن تلتزم المتاجر التي سيجرى إعادة تشغيلها جزئيًا بالتوجيهات الحكومية المتعلقة بممارسات الصحة والسلامة العامة.

ومن ناحية أخرى، سوف يتم تطبيق تدابير شاملة للحفاظ على الصحة والسلامة طوال فترة التشغيل الجزئي للمتاجر التابعة والتي ستشمل فرض حدود على عدد العملاء داخل المتاجر مع فرض استخدام معدات الوقاية الشخصية بين جميع العاملين بكافة المتاجر التابعة.

وتواصل إدارة الشركة متابعة وتحديد حجم تأثير تلك المستجدات على نتائجها المالية، وسوف يتم الإعلان عن أي تطور في حينه.