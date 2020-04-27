"ريدان الغذائية" تتحول للخسارة بـ4.7 مليون ريال في 2019

تحولت شركة "ريدان الغذائية" إلى الخسارة ( بعد الزكاة والضريبة) بـ4.7 مليون ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بأرباح بـ14.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع المصاريف التسويقية، وارتفاع مصاريف التمويل.

وبلغت مبيعات الفترة الحالية 2019 م . مبلغ 230,483,559 ريالا مقارنة بمبلغ 233,687,745 ريالا للفترة المقارنة 2018 م بانخفاض قدره مبلغ 3,204,186 ريالا وبنسبة انخفاض 1.37 % .

وبلغ مجمل الربح للفترة الحالية 2019 م، مبلغ 19,711,860 ريال مقارنة بمبلغ 42,283,012 ريال للفترة المقارنة 2018، بانخفاض قدرة مبلغ 22,571,152 ريال وبنسبة انخفاض 53.3%.

وبلغت الخسارة التشغيلية للفترة الحالية 2019 مبلغ 1,180,397- ريال مقارنة بربح تشغيليي مبلغ 18,190,276 ريال للفترة المقارنة 2018، بانخفاض مبلغ 19,370,673 ريال وبنسبة انخفاض 106.49%.