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"دبي المالي" يعطي مرونة أكثر للشركات لمواجهة كورونا

المصدر: العربية.نت
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تبنى مركز دبي المالي العالمي قرارا يوفر مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في المركز ويعزز إجراءات حماية الموظفين، وذلك للحد من التأثيرات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وبموجب القرار الذي بدأ العمل به من الواحد والعشرين من أبريل وحتى نهاية يوليو المقبل، ستتمكن الشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها من "تطبيق تدابير وإجراءات طارئة بحق موظفيها خلال مرحلة انتشار فيروس كورونا".

ومن هذه الإجراءات تخفيض ساعات العمل، وإلزام موظفيهم بأخذ إجازة سواء كانت مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر، وخفض الرواتب، وتقييد التواجد في مكان العمل، وتوجيههم للعمل عن بعد دون الحاجة للحصول على موافقة الموظفين.

كلمات دالّة

#عمل, #دبي, #فيروس كورونا

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