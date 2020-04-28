أرباح "سافكو" الفصلية تتراجع 9.5% لـ304 ملايين ريال

انخفضت أرباح شركة الأسمدة العربية "سافكو"، بنسبة 9.5% إلى 303.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ335.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:



- انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة.



- انخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.



جاء ذلك على الرغم من ارتفاع الكميات المبيعة لمنتجات الشركة.

وعزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض متوسط أسعار البيع والكميات المبيعة لمنتجات الشركة.

وقالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) للفترة الحالية بلغ 7539.07 مليون ريال.