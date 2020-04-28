المالك: "سار" داعم أساسي لصناعات التعدين السعودية

أكد الدكتور بشار المالك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" أن قطاع التعدين السكك الحديدية، يعد داعماً رئيسياً لقطاع التعدين بشكل عام، لضمان انتقال المعادن من المناجم إلى معامل التصنيع والتعامل مع المنتجات الخام ومن ثم تصديرها إلى خارج المملكة للمستفيد النهائي.

وأضاف المالك في مقابلة مع "العربية" أن الشركة بدأت بنقل المعادن منذ عام 2011 بكميات بسيطة للفوسفات من حزم الجلاميد شمالي المملكة إلى رأس الخير في شرق المملكة.

وقال إن الكميات المنقولة تضاعفت في الوقت الحالي، إلى ملايين الأطنان، حيث تجاوزت الشركة في عام 2019 نقل 10 ملايين طن من المواد، وتخطت نقل الفوسفات إلى نقل مختلف المواد الخام الأخرى.

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وذكر أن عمليات نقل المعادن، امتدت لمسافات تتجاوز 1500 كلم، كما أن قطارات المعادن في السعودية، تعد أحد أطول القطارات على مستوى العالم، ويتجاوز طولها 3 كلم.

وأكد استمرار "سار" في تمكين القطاع التعديني الذي يعد قطاعا رئيسيا، عبر الوصول إلى عدد أكبر من العملاء وتوسيع خدمات اللوجيستيات، عبر العمل المشترك مع الجهات في قطاعات التعدين.

وضرب مثالا يبرز أهمية قطاع النقل السككي، وأهمية توسع شبكته، بأن قطارا واحدا يمكنه أن يزيح 400 إلى 500 شاحنة يومياً من طرق المملكة، بما يمثله ذلك من رفع مستوى سلامة الطرق وتقليل تكاليف صيانة الطرق وتوفير 70% من الوقود المستهلك والانبعاثات الضارة وتوليد العديد من الوظائف على امتداد مسار السكة الحديد.

وتمكنت قطارات "سار" للمعادن من نقل أكثر من مليون طن من الفوسفات، وحوالي مليون طن من البوكسايت، وأكثر من 250 ألف طن من الكبريت المصهور، و250 ألف طن من حمض الفوسفوريك، لتتراوح حمولة القطار الواحد بين 5346 طنا إلى 12500 طن بحسب طبيعة الحمولة.

ووصل عدد الشاحنات المزاحة في الربع الأول من هذا العام إلى أكثر من 200 ألف شاحنة، الأمر الذي يساهم في تخفيف العبء عن الطرق السريعة ويزيد من الحماية البيئية نتيجة لتقليل الانبعاثات الكربونية، فاستخدام سكك الحديد في النقل يوفر 70% من وقود الديزل الذي تستخدمه الشاحنات المتواجدة في الطرق.