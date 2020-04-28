بترورابغ تتكبد 1.8 مليار ريال خسائر بالربع الأول

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري والتي حققت خلالها الشركة صافي خسائر بلغت 1.8 مليار ريال، مقارنة بأرباح قدرها 257 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 51.8% لتصل إلى 4.062 مليار ريال، مقارنة بإيرادات قدرها 8.428 مليار ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن سبب تحقيق صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الربح للربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى الإيقاف الكامل لمجمع الشركة الصناعي لفترة 60 يوماً ابتداءً من 1 مارس 2020 وذلك لإجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سابقاً.

وساهم هامش الربح السلبي للمنتجات المكررة وانخفاض هامش الربح للمنتجات البتروكيماوية نتيجة لضعف الطلب العالمي خلال فترة جائحة مرض فيروس كورونا 19 إلى تحقيق مزيد من الخسائر.