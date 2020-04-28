بي بي تفقد ثلثي أرباحها بالربع الأول وتحقق 800 مليون دولار

أعلنت بي.بي اليوم الثلاثاء انخفاض أرباحها بمقدار الثلثين في الربع الأول، إذ تسبب فيروس كورونا المستجد في الإضرار بالطلب على النفط وارتفعت ديونها.

وأعلنت بي.بي التي مقرها لندن عن تحقيق صافي دخل قدره 800 مليون دولار متفوقة على توقعات المحللين بتحقيق 710 ملايين دولار في استطلاع قدمته الشركة. يأتي ذلك انخفاضا من 2.4 مليار دولار قبل عام.

وقالت الشركة إنه يظل هناك "مستوى استثنائي من عدم اليقين" بعد أن تراجعت أسعار النفط إلى أقل من 20 دولارا للبرميل.

وإلى ذلك، قال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لبي.بي، إن الشركة تسعى لخفض الإنفاق والتكاليف كي تتمكن من تحقيق ربح عند مستوى سعر أقل من 35 دولارا لبرميل النفط العام المقبل مقارنة مع 56 دولارا للبرميل العام الماضي.

وأعلنت الشركة خفض الإنفاق العام الجاري بنسبة 25% إلى 12 مليار دولار عقب انهيار أسعار النفط في الآونة الأخيرة، وقال لوني لرويترز إن الشركة قد تخفض الميزانية بما بين مليار وملياري دولار إضافيين.

وتابع لوني أن الشركة تتوقع انخفاض الطلب العالمي بنحو 15 مليون برميل يوميا في الربع الثاني بسبب قيود الحركة المرتبطة بفيروس كورونا أي حوالي 15 بالمئة من الاستهلاك في عام 2019. وقال لوني "سيظل هذا الأمر مستمرا لبعض الوقت".