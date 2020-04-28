دبي العالمي:5 إجراءات لتنظيم عمل الشركات بمواجهة كورونا

تبنى مركز دبي العالمي "DIFC" قرارا يوفر مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في المركز ويعزز إجراءات حماية الموظفين، وذلك للحد من التأثيرات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مستشار قانوني أول في شركة DWF الشرق الأوسط علي الأسعد، في مقابلة مع "العربية"، أنه بموجب القرار، الذي بدأ العمل به من الـ21 من أبريل وحتى نهاية يوليو المقبل قابل للتجديد وفقا للظروف، ستتمكن الشركات التي تتخذ من المركز مقرا لها من تطبيق تدابير وإجراءات طارئة بحق موظفيها خلال مرحلة انتشار فيروس كورونا.

من هذه الإجراءات، وفق الأسعد: تخفيض ساعات العمل، وإلزام موظفيهم بأخذ إجازة سواء كانت مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر، إضافة إلى خفض الرواتب، وتوجيههم للعمل عن بعد دون الحاجة للحصول على موافقة من الموظفين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعتبر حلا وسطاً يرضي الطرفين، بما يضمن استمرارية أعمال الشركات من جهة، وعدم لجوئها إلى إنهاء خدمة الموظفين من جهة أخرى.

وعن الاختلافات بين القرار الصادر عن "DIFC"، والقرار الذي اتخذته الحكومة الإماراتية في تنظيم عمل الشركات مع موظفيها في الظروف الحالية، حدد الأسعد اختلافين جوهرين:

أولا- قرار مركز دبي العالمي، لا يتطلب موافقة من الموظفين على الإجازة بدون راتب أو أي تغيير مؤقت بعقد العمل.

ثانيا- في حال إصابة أي موظف في "DIFC" بمرض كورونا واضطر إلى وضعه في الحجر الحجي، فتعتبر هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، في حين أنه بموجب قانون العمل فتعطى في هذه الحالة 15 يوما إجازة مدفوعة الأجر بالكامل، و35 يوما نصف الأجر.