شركة دراجات نارية تسعى لاقتراض 1.3 مليار دولار 

تجري شركة الدراجات النارية الشهيرة هارلي دافيدسون محادثات حاليا مع بنوك كبرى في الولايات المتحدة لاقتراض نحو 1.3 مليار دولار، وتتوقع أن تطرق أبواب أسواق المال للحصول على تمويلات أخرى، وذلك بعد أن هبطت مبيعات الدراجات النارية في كل أسواق العالم، بجانب تراجع الطلب للربع االثالث عشر على التوالي في الولايات المتحدة.

ولدى الشركة سيولة نقدية وأسهم (بقيمتها السوقية)، تقدر بنحو 1.47 مليار دولار، وهو أعلى بمرتين من مستوى السيولة الذي كان لدى الشركة منذ عام. لكن يبدو أن هذه السيولة ستنفد من خزائن الشركة، بعد تراجع مبيعات الشركة بنسبة 18% الربع الأول، وفقا لبلومبيرغ.

وتشهد الشركة تراجعا في مبيعات التجزئة للعام السادس على التوالي. وتراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال مارس الماضي، مع توقف النشاط وتراجع الطلب الاستهلاكي.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأميركي، أمس الأربعاء، أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة شهدت هبوطاً بنسبة 8.7% في شهر مارس/آذار الماضي، مقابل انخفاض 0.4% خلال فبراير/شباط السابق له بعد التعديل.

وتعد الأرقام المسجلة خلال الشهر الماضي من مبيعات التجزئة هي الأدنى منذ بدء سجلات المسح في عام 1992.

وعلى أساس سنوي، فإن مبيعات التجزئة الأميركية تراجعت بنسبة 6.2% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2019.

وعلى مدار الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت مبيعات التجزئة بنحو 1.1% مقارنة مع الأشهر الثلاثة المماثلة من العام الماضي.