فيبكو تتحول للربحية بـ 4.2 مليون ريال بالربع الأول

أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، اليوم الثلاثاء، النتائج المالية الأولية الموحدة للربع الأول من العام الجاري، والتي أظهرت تحول الشركة إلى الربحية بـ 4.2 مليون ريال، مقابل خسائر قدرها 2.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن التحول إلى الربحية يعود بشكل رئيسي إلى نمو المبيعات بمعدل 31.6% نتيجة لزيادة الطلب على منتجات الشركة خلال الفترة بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات الشركة التابعة (شركة فبك للصناعة)، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، حيث كان يتم تحميل مصاريف الشركة التابعة على بند المصاريف العمومية والإدارية خلال فترة الربع الأول من العام المالي 2019م تماشياً مع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، حيث انطلق التشغيل التجاري لشركة فبك للصناعة في الربع الثاني من العام 2019.

وعزت أيضا تحولها إلى الأرباح إلى انخفاض مصروف الزكاة نتيجة لاستحواذ الشركة على حصص الأقلية في الشركة التابعة المعلن عنها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2 مارس 2020، كما عكس مخصص الخسائر الائتمانية لانتفاء الغرض منه، وذلك لتحصيل المبالغ المستحقة بشكل رئيسي وتسوية العلاقات الائتمانية مع بعض العملاء.

وذكرت أن هذه النتائج جاءت بالرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتسويق خلال الربع الأول من عام 2020 وذلك لتصنيفها ضمن المصاريف العمومية والإدارية خلال فترة الربع الأول من العام المالي 2019 نظراً لعدم بدء التشغيل التجاري للشركة التابعة آنذاك، وارتفاع تكاليف التمويل بسبب توقف رسملة فوائد القروض للشركة التابعة نتيجة لانطلاق التشغيل التجاري، والتي كان يتم رسملتها خلال فترة الربع الأول من العام المالي 2019، وانخفاض الإيرادات الأخرى نتيجة لاسترداد مبلغ المقابل المالي للعمالة خلال فترة الربع الأول من العام المالي 2019.