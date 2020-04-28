لوفتهانزا تحذر:لا يمكن إدارة الشركة بظل نفوذ حكومي مفرط

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا كارستن شبور، إنه سيكون من الصعب إدارة دفة الشركة في ظل نفوذ مفرط للحكومة.

وجاء في تصريح شبور، لصحيفة دي تسايت الألمانية الأسبوعية اليوم الثلاثاء، "أنه إذا مارست برلين نفوذا مفرطا على العمليات، فإن حكومات النمسا وسويسرا وبلجيكا وولايتي بافاريا وهيس الاتحاديتين في ألمانيا ستفعل نفس الشيء"، مضيفا "لا يمكن إدارة مجموعة بهذا الأسلوب".

ولدى لوفتهانزا شركات تابعة في النمسا وسويسرا وبلجيكا ومركزان في فرانكفورت ومونيخ الواقعتين في ولايتي هيس وبافاريا.

وأصدرت الشركة تحذيرا بشأن ملاءتها المالية وسط توقعات قاتمة للقطاع وتناقش تلقي مساعدات من الدولة.