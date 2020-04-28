"العربي الوطني".. هذه حقيقة خسارة سعودي 10 مليارات ريال

نفى البنك العربي الوطني، اليوم الثلاثاء، المزاعم التي ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعرض مواطن لخسائر بمبلغ عشرة مليارات ريال.

وأكد البنك، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، عدم إجراء أي معاملات مع المذكور، وأشار إلى أن المذكور سبق أن أقام ثلاث دعاوى: الأولى كانت لدى ديوان المظالم وقد صدر في تلك الدعوى حكم نهائي بتاريخ 4/9/1427هـ لصالح البنك، والدعوى الثانية كانت لدى المحكمة الكبرى بالدمام صدر فيها حكم نهائي بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه بتاريخ 20/3/1427هـ . والدعوى الثالثة كانت لدى المحكمة العامة بالرياض والتي صدر فيها حكم نهائي بعدم جواز النظر وذلك بتاريخ 14/6/1433.

ويؤكد البنك أنه لا يوجد أي حكم صادر ضده، وكذلك لا توجد في الوقت الراهن أي دعوى مقامة من المذكور ضد البنك، ويحتفظ البنك بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كافة الأطراف التي قامت بنشر مثل هذا الخبر بكافة الوسائل.