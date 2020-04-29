أرباح أسمنت الشرقية الفصلية تنمو 85% إلى 85 مليون ريال

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري والتي نمت فيها أرباح الشركة بنسبة 84.78%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 85 مليون ريال، مقارنة بأرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي بلغت 46 مليون ريال.

وشهدت مبيعات الشركة نموا بنسبة 29.3% لتصل إلى 234 مليون ريال، مقارنة بـ 181 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الماضي.

وعزت الشركة تحسن نتائج أعمالها إلى ارتفاع مبيعات الاسمنت نتيجة تحسن الطلب المحلي، وانخفاض المصاريف العمومية والبيع والتسويق، وارتفاع إيرادات من استثمارات والحصة في نتائج شركات زميلة بطريقة حقوق الملكية.