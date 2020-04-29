الصين تدعم منافس "تسلا" بمليار دولار

أعلنت إن أي أو "NIO" الصينية المتخصصة في السيارات الكهربائية، أنها أبرمت اتفاقا نهائيا للحصول على 7 مليارات يوان (مليار دولار) كاستثمارات من قبل كيانات تابعة للحكومات المحلية في الصين، وهو ما زاد الشكوك بشأن نفاد السيولة لدى الشركة.

وكجزء من الاتفاقية، ستقوم الشركة، التي تعتبر من أكبر المنافسين لسيارات تسلا في الصين، بتحويل جزء من أصولها وأعمالها الأساسية في الصين إلى شركة جديدة التي سيمتلك بها المستثمرين الجدد نحو 24.1% من الأسهم.

وقالت الشركة اليوم الأربعاء إن حصتها في الشركة الجديدة تحت اسم (NIO China) تبلغ 75.9%، وستقوم بضخ سيولة نقدية بلها تبلغ 4.26 مليار يوان، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

وقد يُهدئ هذا الاتفاق من شكوك المستثمرين بشأن السيولة. وخسرت الشركة نحو 1.6 مليار دولار في 2019، وكان لديها سيولة تقدر بـ 151.7 مليون دولار سواء في صورة نقود أو أشباه نقود أو استثمارات قصيرة الأجل، وهو ما أجبرها على الاعتراف بأن ليس لديها سيولة تستطيع من خلالها التعايش لمدة 12 شهرا.

ولم تستطع الشركة الترويج لسيارتيها الرياضيتين الجديدتين من طراز ES8، و ES6 رغم الإنفاق الكبير الذي تكبدته الشركة للترويج للسيارتين.