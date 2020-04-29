بوينغ تعلن تخفيض إنتاجها وعزمها تسريح 10% من موظفيها

أعلنت شركة بوينغ الأميركية تخفيض إنتاجها وعزمها تسريح 10% من موظفيها.

وسجلت بوينغ خسارة في الربع الأول قدرها 641 مليون دولار وقالت إنها استخدمت 4.3 مليار دولار نقداً خلال الربع الأول حيث تواجه الشركة كلا من فيروس كورونا وتخفيض مؤقت لإنتاجها من طراز "737 ماكس" الأكثر مبيعا.

وقالت الشركة إنها تخطط لخفض إنتاج بعض الطائرات، بما في ذلك طائرة 787 دريملاينر، وخفض الرواتب بحوالي 10٪ من خلال الإجراءات الطوعية "عمليات التسريح غير الطوعي حسب ما تقتضيه الضرورة".

كان لدى بوينغ حوالي 160.000 موظف في نهاية العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ديف كالهون، في مذكرة الموظفين "سيتعين علينا إجراء تخفيضات أعمق، بالإضافة إلى الوظائف".

وانخفضت الإيرادات بنسبة 26٪ عن العام السابق إلى 16.91 مليار دولار، وسجلت الشركة خسارة معدلة للسهم قدرها 1.70 دولار.