فورد موتور تخسر ملياري دولار في الربع الأول

أعلنت شركة فورد موتور الأميركية لصناعة السيارات يوم الثلاثاء، عن خسارة قدرها مليارا دولار في الربع الأول بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وقالت إنها تتوقع أن تزيد خسائرها إلى أكثر من المثلين في الربع الثاني مع تضررها من إغلاق مصانعها في أميركا الشمالية.

وتوقف كل إنتاج السيارات تقريبا في الولايات المتحدة في مارس وسط نمو سريع لعدد الإصابات بالفيروس. لكن مع حث الرئيس دونالد ترمب الأميركيين على العودة إلى العمل وبدء بضع ولايات أميركية إعادة فتح اقتصاداتها، فإن التركيز في صناعة السيارات تحول إلى متى يمكن استئناف الإنتاج.

وتهدف فورد وجنرال موتورز وفيات كرايسلر لاستئناف الإنتاج في مايو.

وقالت فورد إنها ستستأنف معظم عملياتها للتصنيع في أوروبا بدءا من الرابع من مايو. واستأنفت الشركة بالفعل عملياتها في الصين حيث بدأت الجائحة وحيث هبطت المبيعات 35% في الربع الأول في حين انخفضت مبيعاتها في الولايات المتحدة 12.5%.