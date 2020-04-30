أدوية الحكمة: نتوقع إيرادات بـ750 مليون دولار في 2020

أكدت أدوية الحكمة توقعاتها للأداء السنوي لقطاع الأدوية النوعية، اليوم الخميس، بفضل ارتفاع الطلب على بعض العقاقير التي تنتجها الشركة في خضم جائحة كوفيد-19.



وقالت الشركة، التي تصنع وتسوق مجموعة كبيرة من الأدوية والعقاقير النوعية، إنها تتوقع تزايداً في الطلب على المنتجات من جميع قطاعاتها.



وأضافت أنها تتوقع أن تحقق وحدتها للأدوية النوعية إيرادات بين 700 و750 مليون دولار هذا العام.



وأشارت الشركة إلى أن توقعها يتماشى مع أجواء الضبابية التي تسببت فيها جائحة كورونا لكنها أضافت أن بعض قطاعاتها شهدت طلباً متزايداً بسبب التفشي.



وقالت أدوية الحكمة أيضا إنها تتوقع أن يدور هامش التشغيل الأساسي لوحدة الأدوية النوعية بين 16 و18% في 2020.