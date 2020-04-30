أرباح "صافولا" تقفز لـ173 مليون ريال بالربع الأول

قفزت أرباح مجموعة صافولا إلى 172.8 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ6.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

-الزيادة في إجمالي الربح والتي تعود بشكل رئيس إلى ارتفاع المبيعات وهوامش الربح في قطاعي الأغذية والتجزئة.

- ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة.

- انخفاض المصاريف التشغيلية.

وقد تم تحقيق صافي الربح على الرغم مما يلي:

- الارتفاع الطفيف في صافي تكلفة التمويل الناتج عن خسائر صرف العملات الأجنبية، والتي تم تسويتها بانخفاض التكاليف التمويلية على القروض.

- عكس مخصص الزكاة والضريبية غير المتكرر المتعلق بتسويات السنوات السابقة المسجلة في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

- ارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

من جهة أخرى، وافقت الجمعية العامة غير العادية لـ"مجموعة صافولا" المنعقدة أمس على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأس المال (ما يعادل 0.30 ريال للسهم)، وذلك عن عام 2019.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن الجمعية وافقت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 700 ألف سهم من أسهمها العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل، وتم تفويض المجلس بتحديد المعايير والشروط والسياسات التي تحكم هذا البرنامج وإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة عير العادية وله حق تفويض الغير.

من جهة أخرى، أعلنت مجموعة صافولا عن قرار مجلس إدارتها الصادر بتاريخ 29/4/2020م، بقبول استقالة الدكتور عمرو خالد كردي (عضو من خارج المجلس - مستقل) من عضوية لجنة المراجعة (اللجنة) والتي تقدم بها بتاريخ 23/4/2020م نظراً لارتباطاته العملية، بحيث تسري هذه الاستقالة اعتباراً من تاريخ 1/5/2020م.

الجدير بالذكر، أن عضوية اللجنة حالياً تتكون من أربعة أعضاء وذلك بعد استقالة د. كردي وهو ما ينسجم مع الأنظمة واللوائح ولائحة عمل اللجنة التي حددت عدد أعضاء اللجنة من 3 إلى 5 أعضاء.