ارتفاع أرباح "حلواني إخوان" الفصلية لـ30.4 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة حلواني إخوان إلى 30.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ 5.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:



1- النمو في مبيعات الشركة في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نتيجة إعادة هيكلة جهاز المبيعات المحلية والدولية.



2- تحديث نظام الخصومات والحوافز للعملاء بما يحقق أعلى ربحية للشركة وزيادة الحصة السوقية.



3- التحسن في المزيج البيعي وذلك بالتركيز على المنتجات الأكثر ربحية.



4- التعاقد مع موردي بعض الخامات الرئيسية بأسعار تنافسية مقارنة بأسعار الربع المماثل من العام السابق.