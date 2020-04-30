تعليق تداول سهم "اللجين" حتى الإعلان عن قوائمها المالية

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن تعليق سهم شركة اللجين القابضة، ابتداءً من جلسة اليوم الخميس 30 أبريل 2020.

وأوضحت "تداول"، في بيان لها، اليوم الخميس، أن تعليق السهم جاء لعدم التزام الشركة بالإعلان عن قوائمها المالية للعام 2019، خلال المدة النظامية.

وأشارت السوق المالية السعودية (تداول) إلى أنه سيتم استمرار تعليق السهم حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية للشركة.

وأعلنت الشركة، في مارس الماضي، عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للعام 2019م، في الوقت المحدد، بسبب تأخر شركة "ناتبت"، التابعة لها في إرسال القوائم المالية.