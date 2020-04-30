تراجع أرباح "بتروكيم" بـ73% لـ50 مليون ريال بالربع الأول

انخفضت أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، بنسبة 73% إلى 50 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ187 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى: انخفاض في أسعار منتجات الشركة بشكل أساسي وإلى انخفاض الكميات المباعة، وانخفاض الإيرادات الأخرى.

جاء ذلك بالرغم من التحسن في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل.

وأوضحت الشركة إن حقوق المساهمين "بعد استبعاد حقوق الأقلية" بنهاية الفترة قد بلغت 8198 مليون ريال.