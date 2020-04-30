تراجع أرباح "زين" السعودية 19% لـ105 ملايين ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" إلى 105 ملايين ريال في الربع الأول من 2020، مقابل 129 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض 18.6%.

وجاءت الأرباح متساوية مع تلك المحققة في الربع السابق والتي كانت 105 ملايين ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الأول 357 مليون ريال، مقابل 382 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بتراجع 6.5%.

وقالت زين السعودية إن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض في الإيرادات بنسبة 2.6٪ بقيمة 55 مليون ريال الناتجة عن انخفاض الطلب على منتجات وخدمات الشركة ذات الهامش المنخفض مثل باقات الزوار و بيع الهواتف الذكية.

وأشارت إلى ارتفاع النفقات التشغيلية بمبلغ 5 ملايين ريال، وارتفاع الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 4 ملايين ريال، كما ارتفع الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 9.5 مليون ريال نتيجة لاستثمار النفقات الرأسمالية. وأخيراً ارتفعت الزكاة بمبلغ 5 ملايين ريال سعودي.

وبلغت الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية، الضرائب، الاستهلاك والإطفاء (EBITDA) خلال الربع الحالي 939 مليون ريال سعودي والتي تمثل 46٪ من الإيرادات، مقابل 955 مليون ريال سعودي والتي تمثل 46٪ من الإيرادات خلال الربع المماثل من العام السابق.

قامت الشركة بعكس مخصصات معينة خلال هذا الربع بتأثير صاف قدره 133 مليون ريال، مقابل 107 ملايين ريال في الربع المماثل من العام السابق.