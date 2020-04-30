تفاقم خسائر "معادن" بالربع الأول إلى 353.3 مليون ريال

منيت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بخسائر فصلية قوية بلغت قيمتها 353.3 مليون ريال، في الربع الأول من 2020، مقابل 127 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بزيادة في قيمة الخسائر 177.6%، ومقابل خسائر في الربع السابق 276.5 مليون ريال، بزيادة 27.7%.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الأول 202.7 مليون ريال، مقابل 484.3 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بتراجع 58%.

وقالت معان إن زيادة الخسائر تعود إلى الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب وكذلك انخفاض الكميات المباعة من منتجات الأمونيا والألومينا بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة من باقي المنتجات. بالإضافة إلى انخفاض الحصة في صافي الربح في مشاريع مشتركة والدخل من ودائع لأجل والزيادة في المصاريف الأخرى.

وذكرت "علاوة على ذلك، الزيادة في تكلفة المبيعات بنسبة 11٪ بسبب الزيادة في حجم المبيعات أثرت على النتائج لهذا الربع. أيضاً، الزيادة في مصروفات البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 7٪، والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 67٪، ومصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 67٪ أثرت على النتائج لهذا الربع وذلك بالرغم من انخفاض تكلفة التمويل بنسبة 20٪ ومصروف الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 61%".