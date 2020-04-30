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شركات بـ 11 قطاعا تقترض 198 مليار دولار خلال شهر

المصدر: دبي - العربية.نت
شركات بـ 11 قطاعا تقترض 198 مليار دولار خلال شهر
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تشير البيانات المالية لجولدمان ساكس إلى اتجاه متزايد من قبل الشركات في العالم للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.

وأدت الصدمة المالية التي أحدثها الفيروس، إلى أزمة سيولة لدى أغلب الشركات في العالم، إذ لم تكن هناك أي مؤشرات أو توقعات بحدوث أو اقتراب أزمة مالية، لكن جاءت الأزمة الصحية التي كانت أشد وطأة من تلك الأزمات سواء السياسية أو الاقتصادية.

وخلال الفترة من 1 مارس حتى 9 إبريل، بلغت إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات في 11 قطاعاً نحو 198 مليار دولار.

وكانت شركات السيارات الأكثر اقتراضا، إذ حصلت على نحو 38.8 مليار دولار من البنوك، في ظل الضغوط المالية التي لم ير قطاع السيارات مثلها من قبل.

وتنصح الشركات الاستشارية الشركات في كافة القطاعات، بإعادة هيكلة ديونها، والاقتراض، لمواجهة الأزمة الحالية.

وحصلت شركات التجزئة خلال تلك الفترة على 35.6 مليار دولار، فيما حصلت الشركات السياحية على 23.1 مليار دولار، وشركات التكنولوجيا اقترضت 18.5 مليار دولار.

وحصل الشركات العقارية على 16.7 مليار دولار، فيما حصلت شركات الأطعمة على 12 مليار دولار لتوسيع أعمالها. واقترضت الشركات المتخصصة في الألعاب نحو 5.8 مليار دولار خلال تلك الفترة.

كلمات دالّة

#قطاعات, #شركات, #قروض

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