عمومية "سبكيم" تقر توزيع أرباح فصلية بـ440 مليون ريال

ارتفعت أسهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، اليوم الخميس، 6.3% بعد موافقة الجمعية العامة على شراء عدد من أسهم الشركة كأسهم خزينة وتوزيعات أرباح.

وقرر مجلس إدارة الشركة، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، عبر وسائل التقنية الحديثة، الموافقة على شراء 73.13 مليون سهم من أسهمها وتخصيصها كأسهم خزينة.

وأشارت إلى أن مجلس إدارة الشركة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.

كما نوهت إلى أنه سيتم تمويل عملية شراء الأسهم باستخدام الأرصدة النقدية أو التسهيلات الائتمانية، وتفويض المجلس بإتمام عملية الشراء خلال 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية.

كما أقر مجلس الإدارة على توزيع أرباح عن النصف الأول من العام 2019م بقيمة 440 مليون ريال بواقع 60 هللة للسهم بما يمثل 6% من رأس المال.

ووافق مجلس الإدارة على صرف مبلغ 4.1 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2019/12/31م.