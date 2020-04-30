500 مليون دولار لتصنيع لقاح كورونا في هذا التوقيت

تتوقع شركة فايزر للأدوية إنفاق نحو 500 مليون دولار في البحوث والتطوير خلال العام الجاري لمواجهة فيروس كورونا، وفقا للرئيس التنفيذي للشركة ألبيرت بورلا أثناء تعليقه على نتائج أعمال الشركة في مؤتمر عبر الهاتف.

ويعكس هذا الإنفاق الجهد الذي تبذله الشركة لإيجاد لقاح بالشراكة مع بيو إن تيك. وبدأت الشركة في تجريب أحد لقاحتها على الحيوانات، وتوقع رئيس المكتب العلمي للشركة مايكل دولستين أن يتم البدء في تجريب اللقاح على البشر في مايو أو يونيو قبل توسيع نطاق تجربته.

وتمضي قدما شركة فايزر في مشروعها العلاجي رغم أنها لم تحصل على موافقات من الجهات الرقابية حتى الآن، وفقا لما قاله بورلا.

وأضاف بورلا أن وضع الشركة "جيد وهو ما يساعدها خلال تلك الأزمة لأن لدينا كافة الإمكانيات اللازمة. لدينا إمكانيات قوية جدا بدءا من الاختبارات المبكرة ما قبل السريرية إلى عمليات التصنيع".

وتابع: "لذلك إذا ما نجحت العمليات التقنية وحصلنا على موافقة الجهة الرقابية، ستكون جرعات الدواء جاهزة في الربع الأخير من هذا العام".