"الأنابيب السعودية" تتحول للخسارة بـ18 مليونا بالربع الأول

تكبدت شركة "السعودية لأنابيب الصلب"، خسائر بـ17.8 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بأرباح 320 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تسجيل الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:



1- الزيادة في المصاريف الإدارية التي بلغت (18.8) مليون ريال سعودي، مقارنة بـ (7.1) مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2019م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المقيدة في الربع الأول من عام 2020م.



2- انخفاض الربح الإجمالي حيث بلغ 4.5 مليون ريال سعودي، مقارنة بربح إجمالي بلغ 12.5 في الربع الأول من عام 2019م، وذلك نتيجة لانخفاض حجم المبيعات والمزيج البيعي.



3- الانخفاض في حصة الشركة في صافي أرباح الشركة الزميلة (العالمية للأنابيب) بلغت 0.04 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 3.1 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2019م.



4- زيادة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها والذي بلغ (0.8) مليون ريال سعودي مقارنة بعكس مخصص بـلغ 0.6 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2019م.



جاء ذلك على الرغم من تسجيل منافع ضريبية بلغت 3.4 مليون ريال سعودي مقارنة بمصاريف ضريبية بلغت (0.2) مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2019م، كما انخفضت مصاريف التمويل لتبلغ (3.1) مليون ريال سعودي مقارنة بـ (5.2) مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2019م.