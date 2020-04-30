"المجموعة السعودية" تتكبد خسائر فصلية بـ174 مليون ريال

تكبدت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعية، خسائر بـ174 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بأرباح 178 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تسجيل الخسائر خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:



1- تحقيق المشاريع المدارة بصورة مشتركة لخسائر خلال الربع الحالي بلغت (189) مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 91 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار المنتجات، نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة كورونا.



2- انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لتبلغ للربع الحالي 24 مليون ريال مقابل 89 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.



3- انخفاض الإيرادات الأخرى.