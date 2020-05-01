"فينابلر" المتعثرة تعلن عن ديون إضافية بمليار دولار

قالت مجموعة "فينابلر" المتعثرة إن ديونها ربما تزيد مليار دولار تقريباً عما أعلنته في السابق بعد مراجعة مع دائنيها ومحققين مستقلين.



وأعلنت الشركة المالكة لترافيليكس عن صافي دين بقيمة 334.1 مليون دولار حتى 30 يونيو.



وقالت الشركة في بيان "مجلس الإدارة لا يمكنه أن يستبعد احتمال أن بعض حصيلة عمليات الاقتراض تلك ربما اُستخدم لأغراض خارج مجموعة فينابلر".



ويأتي تحذير الشركة بعد يوم من قول مؤسسها ب.ر. شيتي إن تحقيقاً أجراه مستشارون له خلُص إلى احتيال مزعوم في فينابلر وإنه يعمل على تبرئة اسمه.



وبدأت مشاكل فينابلر تطفو على السطح بعد أن وجهت مادي ووترز الأميركية للبيع على المكشوف انتقادا إلى إن.إم.سي هيلث، التي أسسها شيتي أيضا.



وحذرت فينابلر الشهر الماضي من أنها تتأهب لإفلاس محتمل، بينما جمد مصرف الإمارات المركزي عمليات وحدتها الإماراتية.



وقالت الشركة إنها والمستشار المالي الخاص هوليهان لوكي يشتركان مع الدائنين في استكشاف خيارات متاحة للمجموعة ومقرضيها. وأضافت أنها تتحقق حاليا من مستوى الدين.