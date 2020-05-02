الانهيار يهدد سيريتل.. عن أي سرقات يتحدث رامي مخلوف؟

طالب رامي مخلوف، رئيس مجلس إدارة سيريتل ابن خال بشار الأسد، بالسماح لشركة الاتصالات المحمولة التابعة له سيريتل إعادة جدولة سداد ضرائب تدين بها للحكومة من أجل تفادي انهيار محتمل للشركة.

ومخلوف يعتبر بشكل كبير جزءاً من الدائرة الداخلية لبشار. وقال إن طلب الحكومة 130 مليار ليرة سورية (300 مليون دولار) "غير محق".

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وقال في رسالة مصورة جرى بثها عبر وسائل تواصل اجتماعي في وقت متأخر الخميس "لا نتهرب من دفع الضرائب ولا نتلاعب حد بيسرق حاله؟".

يُعتقد أن مخلوف وأسرته يملكون ما لا يقل عن 69% من سيريتل، وهي واحدة مصادر الإيرادات الرئيسية للاقتصاد الذي دمرته الحرب. وقال إن الشركة لديها 11 مليون مشترك وأكثر من 6500 مساهم.

وتستهدف عقوبات أميركية الملياردير منذ 2008 على خلفية ما تصفه واشنطن بالفساد العام، وتشدد منذ ذلك الحين الإجراءات ضد كبار رجال الأعمال المقربين منه.

كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مخلوف منذ بدء الصراع السوري في 2011، متها إياه بتمويل بشار.

وصار من الرموز المكروهة بالنسبة للكثير من المحتجين المنادين بالديمقراطية الذين انتفضوا في مارس آذار 2011 ضد الفساد والحكم الاستبدادي.

وفي العام الماضي، سرت شائعات عن أن مخلوف، الذي يدين بثروته للأسد ويعتبره الكثير من رجال الأعمال السوريين وغيرهم واجهة له، لم يعد من ذوي الحظوة لعدم تقديم ما يكفي لتمويل حرب البلاد.

وخلال المقطع المصور، هاجم مخلوف، الذي ينتمي شأنه شأن الأسد للأقلية العلوية التي تمسك بزمام السلطة، المنتقدين الذين طالما اتهموه بجمع ثروة بشكل غير مشروع.

وقال "تعبت كتير من ها الطاقم اللي موجود ودائما بحطوني في دائرة الاتهام،" مضيفا أن الحكومة تراجعت عن شروطها فيما يتعلق باتفاق مشاركة في الأرباح الذي تذهب بموجبه نصف أرباح سيريتل للدولة.

تزاحم شبكة أنشطة مخلوف الواسعة النطاق، والتي تشمل البنوك والعقارات وتجارة النفط، البعض من مجتمع التجار التقليدي في سوريا.

وقال جهاد يازجي الخبير في الشأن السوري وتحرير مجلة سيريا ريبورت الاقتصادية إن "احتكار مخلوف منذ فترة طويلة لقطاعات كبيرة من الاقتصاد السوري أثار استياء في أروقة مجتمع الأعمال بالبلاد".