أرباح "سدافكو" السنوية تنمو 23% إلى 265 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، اليوم الأحد، عن النتائج المالية للعام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي، محققة نموا في الأرباح قدره 22.7%.

وقالت الشركة إن صافي الربح ارتفع إلى 265.112 مليون ريال في العام المالي الماضي مقارنة بـ 216.11 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق عليه.

وأشارت الشركة إلى أن سبب زيادة صافي الربح يعود إلى زيادة المبيعات وهوامش الربحية، إذ زادت صافي مبيعات الحليب بنسبة 14% و الايسكريم بنسبة 15% ومعجون الطماطم +6% ، مما ساهم بإجماليه في زيادة النسبة الكلية بحوالي 12% ، مدفوعا بالنمو في المبيعات لجميع القنوات. كان ارتفاع مبيعات الحليب مدفوعًا في المقام الأول بمنح خصومات أقل (نفس التكرار العالي للخصم ، مع خفض الخصومات الحادة) ، والتي شوهدت في القطاع.

وفيما يتعلق بتأثير فيروس كورونا قالت الشركة: " كان تأثير الفيروس ضئيل على نتائجنا لعام 2019\20 حيث بدأت الأزمة تتفاقم فقط في الأسبوعين الأخريين من مارس. تتركز أولوياتنا خلال هذه الفترة على سلامة وأمن موظفينا وعائلاتهم والمجتمع الذي نعمل فيه وعملائنا".