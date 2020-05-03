بدء توفير خدمات واتساب بزنس في السعودية

وقّعت شركة "unifonic" للاتصالات السحابية، اتفاقية لتوفير حلول الاتصالات لخدمة عملاء قطاع الأعمال، والتي تتخذ من الرياض مقراً لها، اتفاقية شركة واتساب.

ستوفر الخدمة الناتجة عن هذه الاتفاقية حلولًا نوعية لمعالجة تحديات الاتصال بين الشركات المحلية والإقليمية وعملائها. ستعمل الخدمة الجديدة مع واتساب على تسهيل التواصل مع العملاء باستخدام برمجة تطبيقات WhatsApp Business لربط منصات البرامج والسماح للشركات بالاتصال بسهولة بقاعدة عملائها، حتى وإن تجاوز عددهم الآلاف والملايين من المستخدمين.

وتوفّر "unifonic" عبر "WhatsApp Business API" آلية ثنائية الاتجاه للتواصل مع العملاء، عبر رسائل إشعارية أو رموز تحقق، وتقدّم معلومات عن وصول شحنة أو تأخر الرحلات الجوية، أو حتى استبيان عن خدمة مقدّمة أو منتج وغيرها. كما للعميل نفسه أن يبدأ المحادثة باستفسار أو طرح سؤال أو تعليق. كما يمكن للمحتوى أن يكون نصياً، أو صوتياً، أو مرئياً عبر صور أو فيديو مع إمكانية إرسال موقع جغرافي أيضاً، من خلال هذه الخدمة المميّزة.

من ناحية أخرى، ترفع الاتفاقية انتشار خدمات WhatsApp Business API إلى مستوى قطاع الأعمال محلياً وإقليمياً، خاصةً أن التطبيق له نسبة انتشار واسعة على متسوى العالم حيث يستخدمه 2 مليار شخص، وهذا بدوره سيساعد القطاعات الخاصة المحلية والإقليمية على التواصل مع العملاء بفعالية، مما يتيح تجربة فريدة للعملاء تنعكس بشكل إيجابي على القدرات التشغيلية والإنتاجية.

وتتّجه شركة unifonic، إلى توفير خدمة "WhatsApp Business API" لمختلف القطاعات، أبرزها قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والاتصالات والخدمات المالية والتأمين والسفر والضيافة.