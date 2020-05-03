حلواني إخوان للعربية: التصنيع وسلاسل التوريد لم يتأثرا بكورونا

قال ثامر تميرك، الرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان، إن عمليات التصنيع والإنتاج بالشركة لم تتعطل بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للتعامل معه.

وأضاف، في مقابلة مع قناة العربية، أنه كان هناك ضمانات من الموردين لتوفير المواد الخام، و"كانت مسؤوليتنا تمديد التصنيع".

وأوضح أن مبيعات التجزئة لدى الشركة زادت وسط أزمة كورونا، بخلاف سوق التموين الذي تأثر بسبب تعطل السياحة.

وأعلنت الشركة، الخميس الماضي، ارتفاع أرباحها إلى 30.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2020، مقارنة بـ 5.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى نمو في مبيعات الشركة في كل من السعودية ومصر نتيجة إعادة هيكلة جهاز المبيعات المحلية والدولية.

وعزت أيضا النمو إلى تحديث نظام الخصومات والحوافز للعملاء بما يحقق أعلى ربحية للشركة وزيادة الحصة السوقية، والتحسن في المزيج البيعي وذلك بالتركيز على المنتجات الأكثر ربحية، التعاقد مع موردي بعض الخامات الرئيسية بأسعار تنافسية مقارنة بأسعار الربع المماثل من العام السابق.