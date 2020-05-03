ماستركارد للعربية: عمليات الدفع بدون لمس قفزت بـ124% في شهر

من أحد الأمور التي غيرها تفشي فيروس كورونا هي وسائل الدفع، حيث شهد العالم والمنطقة نموا هائلا في عمليات الدفع بدون اللمس أو touchless payments، ووصلت نسبة الارتفاع في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 100%.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس الإقليمي لماستركارد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خالد الجبالي، في مقابلة مع "العربية"، أن هناك نموا كبيرا في وسائل الدفع بدون لمس في المنطقة مع تفشي كورونا.

وأشار إلى أن نسبة النمو في عمليات الدفع بدون اللمس قفزت بأكثر من 124% في شهر أبريل وحده على أساس شهري، وأكثر من 200% في 2019 على أساس سنوي مقارنة بعام 2018.

وبيّن أن معاملة واحدة من أصل 9 معاملات، تتم من خلال وسيلة الدفع بدون لمس.

وأشار إلى أن ذلك يعود إلى عاملين أساسيين:

-القبول الكبير للمستهلك لوسائل الدفع دون لمس ساعد بانتشارها.

- والإجراءات الحكومية التي ساعدت على انتشار مثل هذه الوسائل بالدفع، للحد من انتشار وباء كورونا.