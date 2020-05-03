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نمو أرباح "أسترا" الفصلية لـ34 مليون ريال.. مدعومة بـ3 عوامل

المصدر: العربية.نت
مجموعة أسترا الصناعية
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ارتفعت أرباح "مجموعة أسترا الصناعية"، إلى 34.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ8.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

1- التأثير الإيجابي لارتفاع المبيعات في قطاعي: الأدوية، والكيماويات المتخصصة.

2- التأثير الإيجابي لانخفاض مصاريف التمويل في جميع القطاعات.

3- انخفاض غير متكرر في مخصص قيمة الموجودات المالية في قطاع الطاقة والحديد.

جاء ذلك على الرغم من التأثير السلبي بسبب ارتفاع المصاريف الأخرى والتي زادت في قطاعي الأدوية والكيماويات المتخصصة. بالإضافة إلى ذلك كان هناك ارتفاع في المصاريف البيعية والتسويقية في جميع القطاعات.

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#أسترا الصناعية, #الشركات السعودية, #تداول

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