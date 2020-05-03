هيرميس للعربية: نتائج شركات التجزئة ستكون قوية بالربع الثاني

أرجع محلل القطاع الاستهلاكي في المجموعة المالية هيرميس حاتم علاء، في مقابلة مع "العربية"، الارتفاع القوي في نتائج قطاع الأغذية في جزء منه، إلى فيروس كورونا لاسيما في آخر أسبوعين من شهر مارس مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السعودية وبقاء الناس في منازلها، ما زاد من الاستهلاك لاسيما في قطاع التجزئة، كونه يمثل جزءا كبيرا من إيرادات الشركات المدرجة.

لكن عاد ليقول إن الإجراءات الاحترازية تدخل فقط في آخر أسبوعين من الربع الأول، بالتالي هناك عوامل أخرى ساهمت في تحقيق النتائج الإيجابية منها ترشيد الإنفاق لبعض الشركات وتراجع أسعار المواد الخام.

وتوقع أن تكون نتائج قطاع التجزئة قوية في الربع الثاني أيضا، نظرا لاستمرار الإجراءات الاحترازية، ودخول شهر رمضان حيث يرتفع الاستهلاك في نتائج الربع الثاني.

من جهة أخرى، أشار إلى أن النمو الحاصل في قطاع التجزئة سيغطي بسهولة على التراجع في قطاعي الفنادق والمطاعم.

وأعلنت 4 شركات سعودية في قطاع الأغذية (المراعي، سدافكو، صافولا، وحلواني إخوان) عن نتائجها للربع الأول، وجاء الأداء إيجابيا.