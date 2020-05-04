إفلاس أولى شركات التجزئة الأميركية بديون 1.7 مليار دولار

تقدمت مجموعة جي كرو الأميركية "J. Crew"، بطلب لإشهار إفلاسها، بعد أن أصبحت غير قادرة على إنعاش مبيعات الملابس وسط جائحة كورونا وعدم قدرتها على سداد ديونها.

وتعتبر الشركة، المتخصصة في بيع الملابس والأكسسوارات، الأولى بقطاع التجزئة بالولايات المتحدة التي تتقدم بطلب للحماية من الدائنين، منذ أن أدت جائحة كورونا إلى غلق المحلات.

وتصل إجمالي ديون الشركة، إلى 1.7 مليار دولار أميركي، حتى الأول من فبراير الماضي. وجرى إيداع طلب الإفلاس لدى محكمة المقاطعة الشرقية لولاية فيرجينيا.

وقالت الشركة إنها اتفقت مع أغلب دائنيها على تحويل ديون بقيمة 1.65 مليار دولار إلى أسهم في الشركة، كما استطاعت توفير نحو 400 مليون دولار تمويلا من 3 شركات استثمارية، وفقا لما قالته في بيان اليوم.

وتسمح المادة الـ 11 من قانون الإفلاس، لشركة جي كرو، أن تمارس نشاطها، وتقلص قروضها، وإغلاق المحال التي لا تشهد إقبالا، لتقليص الإنفاق.

وهذا الأمر سيضمن للشركة أن تظل محالها مفتوحة التي تعمل تحت العلامتين التجاريتين جي كرو، ومادويل.

وارتفعت مبيعات الشركة العام الماضي بنسبة 2% إلى 2.5 مليار دولار، لكنها سجلت خسائر قيمتها 78.8 مليون دولار، مقارنة بـ 120 مليون دولار خسائر في السنة التي سبقتها.