إيرباص تقدم حلولاً لتحويل الطائرات لشحن البضائع

ابتكرت العديد من الصناعات حلولاً جديدة للتأقلم، في ظل أزمة كورونا، فقد أعلنت إيرباص عن حلول جديدة لتحويل طائرتها من طرازي 330A و350 A ذات البدن العريض إلى طائرات لشحن البضائع.

وقال متحدث من الشركة بأنه إذا كان هناك سوق لهذه الطائرات، يمكن لشركة إيرباص تصميم حلول مماثة لطائرات أخرى.

وبسبب تداعيات كورونا، فقد انخفضت حركة الركاب بنسبة تصل إلى 90% وتوقفت أكثر من 10 آلاف طائرة.

وفقا لـ ANA Cargo فإن أسعار الشحن للكيلوغرام الواحد ارتفعت بنحو 50% إلى 100%.

واستجابة للطلب على الشحن، أعادت Atlas Air تشغيل طائرة شحن قديمة من طراز Boeing في حين قامت شركة الخطوط الجوية الأميركية بأول رحلة شحن للبضائع منذ عام 1984.