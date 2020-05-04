تراجع أرباح "مبكو" الفصلية 29% إلى 4 ملايين ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" بعد الزكاة والضريبة، في الربع الأول من 2020، إلى 4.1 مليون ريال، مقابل 5.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 28.7%.

وارتفعت الأرباح مقارنة بالربع السابق بنسبة 17%، حيث كانت 3.5 مليون ريال.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي يعود إلى انخفاض أسعار البيع بالإضافة إلى الزيادة في خسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة. وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وأوضحت مبكو: "ومع ذلك، فإن التأثير الوارد أعلاه قد تم تعويضه جزئيًا من خلال الزيادة في حجم المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، والمصاريف الإدارية والعمومية، ومصروفات البيع والتوزيع، ومخصص انخفاض الذمم المدينة، وتكاليف التمويل".