رويترز: مبادلة تبدأ محادثات إصدار سندات دولارية

قال مصدران مصرفيان إن شركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق تابع لحكومة أبوظبي، بدأت محادثات مع بنوك بخصوص إصدار محتمل لسندات دولارية.

موضوع يهمك بدأت التقارير والتسريبات تظهر حول ما تخطط له شركة آبل في هواتفها (iPhone 12) التي ستطلقها خلال عام 2020، حتى قبل أن تكشف... تسريبات حول iPhone 12.. وهل يؤثر كورونا على موعد إطلاقه؟ شركات

وتسعى دول المنطقة لتوفير سيولة بعد تحديات الآثار الاقتصادية والإجراءات الوقائية من جائحة كورونا، بجانب انخفاض أسعار النفط لمستوى تاريخي.

وجمعت عوام خليجية الشهر الماضي 24 مليار دولار لتعزيز مواردها المالية وسط انخفاض أسعار النفط وإجراءات عزل عام ربما تؤدي إلى ركود عميق في أنحاء المنطقة.

وقال المصدران إن مبادلة لم تفوض بعد البنوك لعملية بيع ديون لكن المصارف تسعى جاهدة للفوز بالصفقة المحتملة. وأضاف أحدهما أن ما بين 10 و15 بنكا كبيرا أبدت اهتماما.

وجاء على موقع مبادلة الإلكتروني أن الشركة، التي تملك أصولا مدارة قيمتها 229 مليار دولار، لديها سندات قيمتها 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات تستحق في نوفمبر تشرين الثاني.