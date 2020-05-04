"سابك" تتكبد خسائر 950 مليون ريال بالربع الأول.. أسوأ من التوقعات

تكبدت شركة "سابك" خسائر بلغت 950 مليون ريال في الربع الأول من العام، مقارنة بصافي ربح 3.41 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2019. وجاءت النتائج أسوء من توقعات المحللين بتسجيل خسارة فصلية بـ143 مليون ريال.

وجاءت النتائج أسوء من توقعات المحللين بتسجيل خسارة فصلية بـ143 مليون ريال.

ويعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات، بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.1 مليار ريال منها ما تم الإعلان عنه في تاريخ 18 فبراير والمتعلق بمصنع ألتم بمدينة كارتاخينا الإسبانية بمبلغ 713 مليون ريال.

وتعليقا على هذه النتائج، توقع الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية هشام أبوجامع، في مقابلة مع "العربية"، أن تستمر شركة "سابك" في تكبد خسائر في الربع الثاني وربما في الربع الثالث أيضاً.

وأشار أبو جامع إلى أن هناك فرصة حقيقية أمام "سابك" للاستحواذ على شركات خارج المملكة العربية السعودية بأسعار تنافسية، وربما التوسع في السوق الهندية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسابك أن الشركة ستعلق جميع النفقات الرأسمالية باستثناء الأساسية منها، كما أشار إلى أن تخمة المعروض من المنتجات الأساسية ستضغط على هوامش الأرباح.

وعلى أساس ربعي فقد عمقت الشركة من خسارتها بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 20.25% بعدما كانت سجلت خسارة بنحو 0.79 مليار ريال في الربع الأخير من 2019.

وانخفضت مبيعات الشركة بنحو 17.5% إلى 30.83 مليار ريال مقابل 37.37 مليار ريال بالربع نفسه من عام 2019، كما انخفض الربح التشغيلي بنسبة 92.2% إلى 0.48 مليار ريال مقارنة بنحو 6.15 مليار ريال الأرباح التشغيلية للشركة بالربع الأول من 2019.