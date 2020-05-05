أبوظبي القابضة تعتزم الاستحواذ على "النبيل" الأردنية

اقتربت شركة أبوظبي التنموية القابضة المعروفة حاليا باسم "القابضة" (ADQ) الإماراتية من الاستحواذ على شركة أغذية أردنية لإنتاج الطعام المجمد، من قبل مالكها ومجموعة كارلايل الأميركية، وفقا لمصادر مطلعة.

والشركة التي كانت تعرف من قبل بمجموعة أبوظبي التنموية القابضة، تعتزم الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة النبيل للصناعات الغذائية الأردنية، والمملوكة لعائلة النبيل، وشركة كارلايل التي بدأت استثماراتها في شركة النبيل عام 2003.

ويصل تقييم شركة النبيل، التي تصنع المنتجات المجمدة، مثل الدجاج والمعجنات، إلى 300 مليون دولار وفقا لحسابات بلومبيرغ.

ويرأس شركة القابضة الشيخ طحنون بن زايد، وجرى تأسيسها في عام 2018، لتضم تحت مظلتها شركات ضخمة مثل بورصة أبوظبي لتداول الأوراق المالية، وشركة أبوظبي للمطارات، وعدد من الفنادق المنشآت السياحية.

وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن الشركة القابضة استحوذت على 30% من شركة الإنشاءات البترولية الوطنية.