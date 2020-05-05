أرباح الدريس الفصلية ترتفع 1% إلى 30 مليون ريال

أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري محققة نموا تجاوز 1%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباح الشركة بلغ 30.3 مليون ريال، مقارنة بـ 29 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة المبيعات لقطاع بترول وزيادة أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض المصاريف التسويقية ومصاريف الزكاة، بالرغم من انخفاض مبيعات ناقل وانخفاض الإيرادات الأخرى وزيادة المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية وخسائر غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.