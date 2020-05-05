"إن إم سي" تسرح أكثر من 300 موظف

قامت شركة nmc للتجارة التابعة لشركة nmc الطبية والتي تقوم بتوزيع المعدات الطبية والعلامات التجارية للعناية الشخصية والمأكولات بتسريح أكثر من 300 موظف.



ويأتي ذلك بعد أن وضعت شركة nmc الطبية في التاسع من إبريل تحت إدارة مستشاري الإعسار بناءً على أوامر المحكمة العليا في بريطانيا.

وتشير التكهنات إلى أنه يتم التجهيز لبيع nmc للتجارة التي أصبحت على مدى العقود الثلاثة الماضية شركة مختصة في مجال توريد المعدات الطبية ولديها علامات تجارية معروفة مثل "نيفيا" و"لابيلو" و"فاين" إلى جانب علامات تجارية طبية مثل "سانوفي" و"جونسون أند جونسون" وفيزر" على الرغم من أن بعض المصادر أفادت بأن الشركة خسرت "بي فايزر".